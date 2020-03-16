Журналіст показав, як "Динамо" постраждало від судді в матчі з "Десною"

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков звинуватив в упередженості головного арбітра матчу 23-го туру УПЛ "Динамо" – "Десна" Сергія Бойка.

На думку журналіста, рефері додав до другого тайму гри занадто мало часу, пішовши врозріз з рекомендаціями ФІФА і УЄФА.

Динамо – Десна ФК "Динамо" Київ

"73.35 – зупинка гри після голу Старенького; 76.40 – Бойко нарешті вирушає до монітора подивитися повтор сам; 78.18 – гра поновлюється ударом від воріт. Тобто робота VAR зайняла як мінімум 4 хвилини 43 секунди. Крім того, було ще дві заміни у "Десни", а це за всіма канонами плюс хвилина. І ось суддя Бойко після всього цього додає до основного часу матчу три хвилини. Питання: де тут професіоналізм, де тут неупереджене ставлення та інші хвалені принади нашого футболу? Так що це взагалі таке, чорт забирай?! Як можна було не порахувати нормльно час ?! Час, блін, який гроші?!" – написав Франков у Telegram.

Він також опублікував відеофрагмент епізоду, на якому видно дії арбітра. Відзначимо, що "Динамо" і "Десна" зіграли внічию – 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" сенсаційне програв луганській "Зорі" в 23-му турі УПЛ.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!