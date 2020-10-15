Журналіст назвав суму преміальних у "Динамо" за вихід у Лігу чемпіонів

Київське "Динамо" за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів отримає 3 млн доларів, повідомив у Twitter журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

Цю суму буде розділено серед гравців, тренерів і персоналу команди.

"З боку керівництва клубу здається щедрим. З погляду гравців – усвідомлення, що копітка робота влітку була варта того ", – написав Бурбас.

Динамо отримає 3 млн Twitter Ігоря Бурбаса

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що головний тренер киян Мірча Луческу отримає бонус у розмірі 500 тисяч євро за вихід команди в групу ЛЧ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник "Динамо" Ілля Забарний розповів, що за вихід київського клубу в груповий етап Ліги чемпіонів він отримає премію, яка дорівнює кільком річним зарплатам.

Нагадаємо, що напередодні в Міністерстві охорони здоров'я ухвалили офіційне рішення щодо вболівальників на матчі "Динамо" – "Ювентус".