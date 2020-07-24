Журналіст назвав новий формат і дату початку УПЛ 2020/21

Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас заявив, що в наступному сезоні в українській Прем'єр-лізі візьмуть участь 14 клубів, а початок запланований на 22 серпня.

"Клуби УПЛ підтримали пропозицію провести наступний чемпіонат у форматі 14 команд, які зіграють між собою у класичні два кола. Тобто, в цілому в сезоні заплановано 28 турів (26 турів, якщо 14 команд грають у два кола – Ред.). Без других етапів і плей-оф. Старт – 22 серпня", – написав Бурбас на своїй сторінці в Twitter.

Ігор Бурбас назвав новий формат і дату початку УПЛ 2020/21 Twitter Ігоря Бурбаса

Нагадаємо, що чемпіоном УПЛ в сезоні 2019/20 став донецький "Шахтар", друге місце зайняло київське "Динамо", а третє – луганська "Зоря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі учасники плей-оф української Прем'єр-ліги за Лігу Європи. Під час заключних матчів сезону на трибунах зможуть бути присутніми вболівальники.