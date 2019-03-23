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"Жорсткіше, ніж інші": захисник "Динамо" вразив Роналду

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Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду дав коментар після матчу проти національної команди України в рамках відбору на Євро-2020. Зірка "Ювентуса" відзначив футболіста "Динамо" 19-річного Віталія Миколенка, який грав на лівому фланзі захисту.

"Я грав на різних ділянках поля. Українці досить коректні гравці, можливо, лівий захисник жорсткіше, ніж інші", - цитує Роналду Footboom.

Кріштіану Роналду та Віталій Миколенко

Кріштіану Роналду та Віталій Миколенко

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Також капітан португальців похвалив наставника української команди Андрія Шевченка.

"Він проробив гарну роботу в команді. В України не було багато шансів, але вони отримали результат. Це був хороший матч", - підсумував зоряний футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився емоціями після першого поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Португалії. За словами українського футболіста, капітан суперника Кріштіану Роналду залишився незадоволений нічийним результатом.

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Теми
Євро-2020Україна - Португалія
Особи
Кріштіану РоналдуВіталій Миколенко
Теги
збірна України з футболузбірна Португалії з футболу
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