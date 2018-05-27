Ни одной ошибки: президент УЕФА похвалил Кличко за финал ЛЧ в Киеве

Президент УЄФА Олександр Чеферін захопився рівнем організації фіналу Ліги чемпіонів в Києві.

Глава Союзу переконаний, що принаймні половина уболівальників повернуться до столиці України знову.

"Хотів би подякувати Києву і меру Віталю Кличку за відмінну організацію фінальних матчів Ліги чемпіонів (чоловічого і жіночого). Не треба забувати, що це - найбільша спортивна подія світового рівня, яке нелегко організувати. І вчора, і в попередні дні не було ні однієї помилки. Фінал Ліги чемпіонів - це велика подія, тому ви точно зможете організувати будь-яку подію", - цитує Чеферіна прес-служба КМДА.

Олександр Чеферін

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Нагадаємо, що раніше Чеферін назвав головну проблему фіналу Ліги чемпіонів.