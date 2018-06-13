Жодного сексу: депутат з РФ відзначилася расистським висловлюванням перед ЧС-2018

Росіянкам рекомендували уникати інтимного зв'язку з іноземними гостями чемпіонату світу з футболу 2018 року. На думку голови комітету Держдуми з питань сім'ї Тамари Плетньової, дівчата з РФ ризикують залишитися самотніми матерями, збільшення числа яких спостерігалося після Олімпіади-1980 в Москві. При цьому вона проявила расову дискримінацію.

"Ці діти потім страждають і страждали, ще з часів радянської влади. Добре, якщо ще однієї раси, а якщо іншої раси, то зовсім. Ми своїх дітей повинні народжувати. Я не націоналіст, але тим не менше", - наводить слова депутата Telegram-канал НТВ.

Відзначимо, що раніше тренер збірної Нігерії ввів заборону для футболістів на секс з російськими дівчатами під час ЧС-2018.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурзі чемпіонат світу з футболу розпочався з гучного скандалу.