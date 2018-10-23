"Жодних шансів": відомий футбольний агент про матч "Шахтар" — "Манчестер Сіті"

Відомий футбольний агент Вячеслав Заховайло, після перегляду матчу донецького "Шахтаря" проти "Десни", вважає, що у "гірників" не буде жодних шансів у грі з "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів.

"Паулу Фонсека сказав, що не буде Тайсона і Марлоса — головних виконавців. Без цих бразильців "Шахтар" не виглядає серйозною командою і грає непереконливо. У цьому можна було пересвідчитись під час матчу з "Десною". Донецька команда виграла випадково: чернігівці створили більше моментів для голу, однак не вистачило досвіду, щоб домогтися позитивного результату.

Тільки диво може врятувати "Шахтар". Ризикну спрогнозувати фінальний рахунок — 3:1 на користь британців", — цитує В'ячеслава Заховайло Bookmaker-ratings.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" у третьому турі Ліги чемпіонів зіграє вдома із англійським "Манчестер Сіті". Поєдинок у Харкові на ОСК "Металіст" пройде у вівторок, 23 жовтня.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Манчестер Сіті". Початок зустрічі — о 22:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник збірної України та клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко може зіграти проти "Шахтаря" у ЛЧ.