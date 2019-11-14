Бразильський голкіпер зробив "сейв тисячоліття"

Воротар "Фігейренсе" Жоао Карлос зробив незвичайний сейв в матчі 35-го туру бразильської серії В проти "Понте-Прета".

За рахунку 3:1 на користь "Понте-Прета" голкіпер впав за лицьову лінію, але зумів витягнути м'яча з-за сітки.

Як показав повтор, гол слід було зарахувати, так як м'яч перетнув лінію до втручання бразильського воротаря. Однак протести футболістів "Понте-Прета" ні до чого не привели. У мережі вболівальники іронічно назвали цей момент "сейвом тисячоліття".

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь "Понте-Прета". Команда розташовується на 11-му місці серії В, "Фігейренсе" - на 16-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японський воротар пропустив два голи з центру поля за одну хвилину.

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