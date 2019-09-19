"Живцем зжерли": "Реал" зганьбився у Лізі чемпіонів, встановивши антирекорд

Мадридський "Реал" відзначився провальним виступом у 1-му турі групової стадії Ліги чемпіонів. "Королівський клуб" з розгромним рахунком поступився в столиці Франції ПСЖ — 0:3.

"Реал" зганьбився в Парижі

Мадридський клуб жодного разу за гру не пробив у створ воріт суперника, повідомляє Opta. Це перший подібний випадок у матчах "Реала" в головному турнірі континенту, відтоді як Opta почала вести статистику поєдинків ЛЧ (із сезону-2003/04).

Після фіаско в Парижі наставник "Реала" Зінедін Зідан був у нестямі.

"Тут немає про що говорити, ПСЖ заслужив перемогу. Вони були гарні у всьому, а ми ні. Суперник був кращим за нас сьогодні. Нам потрібно сісти і подумати, що трапилося. Нас заживо зжерли в дуелях", — зазначив Зідан на післяматчевій пресконференції .

Зазначимо, що в чемпіонаті Іспанії справи у "Реала" так само погані. В 4-х матчах команда набрала 8 очок і розташувалася на третьому місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Реал" зазнав грандіозного фіаско в Лізі чемпіонів.

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