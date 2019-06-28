Живе в Росії: легенда "Динамо" зробив зізнання

Син знаменитого екс-футболіста київського "Динамо" Олег Саленко зізнався, що вже шість років не бачив свого сина.

Хлопець живе в Санкт-Петербурзі, проте кращий бомбардир ЧС-94 і рекордсмен мундіалі чекає, коли між Росією і Україною відновлять пряме авіасполучення.

"Зараз спілкуємося по скайпу. В останній раз був у нього в 2013 році. Думаю, протягом півроку ситуація заспокоїться, і буде пряме авіасполучення між Росією і Україною. Тоді прилечу. Виходить, шість років не бачилися. Але він вже дорослий, працює. А серпні йому буде 23, може, зберуся і приїду. До того ж і друзі по "Зеніту" звуть побігати і поспілкуватися", – цитує Саленко Чемпионат.com.

Олег Саленко UA-Football

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України Іван Ордець безглуздо виправдався за перехід в московське "Динамо".

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