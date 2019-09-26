"Жити з коханкою і писати дружині": вчинок Мілевського сполохав соцмережі

Екс-нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський, який зараз виступає за "Динамо" (Брест), перед матчем чергового туру чемпіонату проти БАТЕ заспівав гімн Білорусі.

Артем Мілевський Instagram

Відповідне відео опублікував сам Мілевський на своїй сторінці в Instagram. "Спасибі всім, хто вболіває за Брест! Живе Білорусь!", - написав футболіст.

Користувачі в коментарях не забули нагадати Мілевському, яку країну він представляє. "Тьома, ти визначся, за кого ти хочеш грати, я маю на увазі збірну?", "Співати гімн Білорусі і проситися до збірної України - це як жити з коханкою і писати повідомлення ночами дружині, що сумуєш", - написали вболівальники.

Додамо, що матч між двома лідерами чемпіонату Білорусі закінчився з рахунком 1:1, причому Мілевський відзначився гольовою передачею - це 10-е очко українця в сезоні за системою "гол + пас".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Артем Мілевський розповів, скільки максимально платив за секс.

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