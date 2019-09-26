"Жити з коханкою і писати дружині": вчинок Мілевського сполохав соцмережі

Екс-нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський, який зараз виступає за "Динамо" (Брест), перед матчем чергового туру чемпіонату проти БАТЕ заспівав гімн Білорусі.
Артем Мілевський
Відповідне відео опублікував сам Мілевський на своїй сторінці в Instagram. "Спасибі всім, хто вболіває за Брест! Живе Білорусь!", - написав футболіст.
Користувачі в коментарях не забули нагадати Мілевському, яку країну він представляє. "Тьома, ти визначся, за кого ти хочеш грати, я маю на увазі збірну?", "Співати гімн Білорусі і проситися до збірної України - це як жити з коханкою і писати повідомлення ночами дружині, що сумуєш", - написали вболівальники.
Додамо, що матч між двома лідерами чемпіонату Білорусі закінчився з рахунком 1:1, причому Мілевський відзначився гольовою передачею - це 10-е очко українця в сезоні за системою "гол + пас".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Артем Мілевський розповів, скільки максимально платив за секс.
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