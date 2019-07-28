Вибуховою Кара і новий Марлос: чим "Динамо" і "Шахтар" готові здивувати в Суперкубку України

З появою в чемпіонаті України формату з двома етапами матчі "Динамо" і "Шахтаря" в якийсь момент почали набридати - їх могло бути по 7 за сезон (включаючи Кубок і Суперкубок України.

Під кінець сезону втомившимся командам на коротких відрізках просто нічим було здивувати суперника. Але після річної перерви повноцінний інтерес до "класичного" знову відновився - з кінця останньої дуелі пройшло більше двох місяців, на трибунах в Одесі очікується аншлаг, а командам вже є чим здивувати.

Які саме новинки можуть показати в матчі за Суперкубок "Динамо" і "Шахтар" - прогнозує і визначає OBOZREVATEL.

Караваєв зробить абсолютно іншим правий фланг "Динамо"

Поки найголовніший річний новачок киян - Олександр Караваєв, в неділю напевно з'явиться на полі, і навіть в стартовому складі. І це найбільша "головний біль" для "Шахтаря" - як зіграє Олександр в футболці "Динамо", поки не знає ніхто.

Олександр Караваєв facebook.com/fcdynamoua

Звичайно, Караваєва всі вже давно знають по грі в "Зорі" на позиції флангового хавбека. Зарах він напевно з'явиться з перших хвилин на цьому місці і в "Динамо", так як Віктор Циганков гру пропустить.

Але якщо зв'язка Циганкова та Кендзьори була більш традиційною і відштовхувалася суто від функцій Циганкова, то з Караваєвим все може бути зовсім інакше. У Олександра відмінний універсалізм в плані гри по всьому флангу (навіть чистим правим захисником, якого він грає в збірній). Це відкриває перед Кендзьорою багато можливостей та варіацій - тепер поляк може більш сміливо та різноманітно виходити вперед, а іноді й повноцінно включатися в атаку з позиції правого вінгера (і навіть змушує це робити).

З придбанням Караваєва "Динамо" отримало відмінну можливість зробити спаяну зв'язку Караваєв-Кендзьора, яка без чіткого поділу функцій відповідає за всю бровку. Щось подібне зараз є у "Шахтаря" з лівим крайком Ісмаїлі. Але в разі Караваєва та Кендзьори зв'язка буде ідеально збалансована і без похилу в який бік.

Якщо ці двоє відмінно зіграються, вони утворять відмінну різносторонню ударну силу. Українець та поляк зможуть разом атакувати і захищатися з повною взаємозамінністю, створивши дійсно монолітну флангову зв'язку. Можливо, це створить новий тренд, коли Циганков виявиться не актуальний на фланзі та перейде в центр...

Що на цей раз з форвардом?

Уже "вічна мантра" "Динамо" - пошук форварда - настигла й нинішній Суперкубок. З теперішніми нападниками ж все як і раніше - травми та нічого нового в грі.

Назарій Русин facebook.com/fcdynamoua

До недавнього часу була надія, що попереду вперше разом запалять Мікаель Дуелунд та Фран Соль. Данський відтягнутий форвард та іспанський таран можуть скласти дуже класну пару попереду. Але датчанин знову травмувався, а Соль поки не готовий вийти на поле після довгого відновлення.

Хто точно готовий, так це Бесєдін, але друга половина минулого сезону показала, що для Хацкевича це не панацея. Тому зараз з "Шахтарем" можуть бути самі різні несподіванки. І Гармаш на позиції форварда (з Шапаренко під) для постійного тиску на опорну зону донеччан (та й як же не пустити Дениса на його улюблену команду), і Русин попереду.

Русина, до слова, хоч і сватають в "Карпати" або "Зорю", Хацкевич поки нікуди не відправляє його і говорить про перспективи Назарія цілком серйозно. Якщо "Динамо" не знайде нового форварда до кінця літа, Русин цілком ймовірно буде стабільним гравцем ротації. Так чому б не дати хлопцеві проявити себе в Суперкубку?

Чи наважиться Хацкевич на пробу нової схеми?

У минулому сезоні "Динамо" потребувало оновлення ігрової моделі, та на зборах Олександр Хацкевич взявся за апгрейд - команда серйозно пробувала схему 4-1-4-1 з одним опорником і монолітною атакуючою лінією півзахисту.

Мохамед Кадірі та Олександр Хацкевич facebook.com/fcdynamoua

При цьому єдиного опорника часто грав новачок Кадірв, який, за словами Хацкевича, сам зізнавався в невпевненості гри в такій ролі. Проте, тренер заявляє, що Кадірв вже готовий до офіційних матчів, і не виключає його виходу в Суперкубку.

У "Динамо" є все, щоб спробувати 4-1-4-1 зараз в Одесі, хоча в спарингах на зборах особливих успіхів в результатах така модель не принесла. Проте, якщо доведеться ризикувати та дійсно перебудовуватися на ведення агресивної гри першим номером, напрацювання гри з одним опорником цілком можуть бути задіяні вже сьогодні.

Що явить нам Луїш Каштру?

Перша офіційна гра при новому тренері - це завжди очікування чогось нового та свіжого. І напевно Дуіш Каштру буде пробувати свої напрацювання вже зараз - Суперкубок в перший сезон для нього не настільки важливий.

Луїш Каштру shakhtar.com

Якщо згадати початок роботи Пауло Фонсеки та його перший Суперкубок України в 2016-му, то це були чималі зміни - зміна концепції гри захисників при атаці та два центрфорварди (в схемі 4-4-2). По матчам "Шахтаря" на зборі видно, що Каштру теж не боїться експериментувати та пробувати розвиток своїх ідей. Так, Суперкубок - це теж трофей, який не хочеться свідомо програвати (тим більше, заклятому супернику), але в цілому "Шахтар" може й пожертвувати ним заради перебудови під перспективні ідеї нового тренера.

Життя без Мораеса?

У минулому сезоні Жуніор Мораес відразу став головним форвардом "Шахтаря", а потім - і найкращим бомбардиром команди. І уявити "гірників" без Мораеса вже було складно.

Жуніор Мораес shakhtar.com

Але в останні дні з'явилися обставини, які закривають Мораесу шлях в основу "Шахтаря". За інформацією італійських ЗМІ, на бразильця серйозно поклала око "Рома", куди якраз й пішов Паулу Фонсека. З огляду на фактор Фонсеки та потреби римлян у форварді "тут і зараз", перехід не такий вже нездійсненний.

Якщо "Рома" дійсно торгує Мораеса і все йде до трансферу, в Суперкубку він може і зовсім не з'явитися. Каштру не захоче ставити в основу людину, яка вже однією ногою не в команді, вважаючи за краще награвати іншого форварда.

Марлос попрощається з флангом?

Уже в минулому сезоні з'являлися натяки, що Марлосу пора прощатися з амплуа флангового півзахисника - функціональний стан все більше не дозволяв бразильцеві демонструвати швидкість та потрібну динаміку, а травми й зовсім вибивали з колії. А коли Марлос вперше був викликаний до збірної, то випускався не на фланг, а в центр.

Марлос (праворуч) shakhtar.com

Перевести Марлоса в центр - це одне з перших рішень Каштру на зборах. Новий тренер "Шахтаря", по всій видимості, відразу відмовився від послуг бразильця на фланзі - це вже не відповідає нинішньому рівню донеччан. Але в той же час Марлос навіть дуже стане в нагоді в центрі.

Відмінний контроль м'яча з пасом та баченням поля спокійно дозволяють Марлосу переміститися в центр в пару до одного з двох атакуючих центральних хавбеків. На зборах в спарингах бразилець дуже мало опускався в опорну зону, та й сам ніколи не славився відбором. Але з іншого боку український бразилець може компенсувати брак кадрів в центрі, коли нестабільний Віктор Коваленко або проблеми у Алана Патріка. На Дентіньо і Веллінгтона Нема "Шахтарю" вже особливо розраховувати не доводиться.

31-річному Марлосу до початку цього сезону теж не світили хороші перспективи в "Шахтарі", але така перестановка від Каштру може гарненько струснути бразильця та максимально задіяти його кращі на сьогоднішній день якості. І з Марлосом в центрі ми можемо побачити набагато інший "Шахтар".

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