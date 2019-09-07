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8 вересня • оновлено в 11:09
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Жителі Донецька "відреклися" від Ахметова

62.4т Читати матеріал російською

Історик "Шахтаря" Олег Антипов заявив, що жителі Донецька "відреклися" від президента "гірників" Ріната Ахметова.

"Його гроші і вплив могли б допомогти місту. Те, що він зробив для міста, тепер нічого не означає", - сказав колишній прессекретар "оранжево-чорних" в інтерв'ю BBC.

Жителі Донецька на Дні російського прапора

Жителі Донецька на Дні російського прапора

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"Привид": киянин відвідав "Донбас Арену" і розповів, як помирає стадіон

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Донецьку на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок з синьо-жовтим прапором розмістив в соцмережі один з користувачів.

"Донбас Арену" відкрили влітку 2009 року. Вміщує 52 667 глядачів. До війни була домашнім стадіоном футбольного клубу "Шахтар". З початком бойових дій практично не функціонує.

Донеччани впали у відчай через те, як виглядає стадіон. Жителі Донецька засмучені тим, що стан "Донбас Арени" з кожним днем стає все сумніше.

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Andria Viktor
Andria Viktor
И надо же,Ахмет не в фаворе,от дожились донбассяне,на кого молится?
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Демонстранты похожи на бюджетников: педагогов, коммунальщиков, чиновников нижайшего уровня - эти бл**и всегда ходили куда ветер дует (прикажут).
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
весь Донецк ненавидит россию! - поговорите с дончанами и все станет ясно ахахааа
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Кожедуб ruslan, ну, наверное поэтому и массово получают российское гражданство!))))))
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