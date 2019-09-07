Жителі Донецька "відреклися" від Ахметова

Історик "Шахтаря" Олег Антипов заявив, що жителі Донецька "відреклися" від президента "гірників" Ріната Ахметова.

"Його гроші і вплив могли б допомогти місту. Те, що він зробив для міста, тепер нічого не означає", - сказав колишній прессекретар "оранжево-чорних" в інтерв'ю BBC.

Жителі Донецька на Дні російського прапора

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Донецьку на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок з синьо-жовтим прапором розмістив в соцмережі один з користувачів.

"Донбас Арену" відкрили влітку 2009 року. Вміщує 52 667 глядачів. До війни була домашнім стадіоном футбольного клубу "Шахтар". З початком бойових дій практично не функціонує.

Донеччани впали у відчай через те, як виглядає стадіон. Жителі Донецька засмучені тим, що стан "Донбас Арени" з кожним днем стає все сумніше.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!