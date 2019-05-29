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Жириновський несподівано заступився за Кокоріна і Мамаєва

1.1тЧитати матеріал російською

Скандальскій політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський на прикладі вироку футболістам Олександру Кокоріну і Павлу Мамаєву влаштував грандіозний скандал Генеральному прокурору Росії.

"Сьогодні у Держдумі звітує Генеральний прокурор Росії. Одне із головних питань до його відомства — чому в Росії так мало виправдувальних вироків? Всього 0,2%, тоді як в інших країнах цей показник досягає 20%! Навіщо ми проганяємо півкраїни через в'язниці?

Кокорін і Мамаєв

Кокорін і Мамаєв

Новини
Секс-скандал із адвокатом: у справі Кокоріна та Мамаєва виник несподіваний поворот

Чому у нас є такі кричущі приклади вибіркового правосуддя? Двоє футболістів, Кокорін і Мамаєв, влаштували гулянку, когось вдарили і ось уже два роки сидять у в'язниці! А інший футболіст — Аяз Гуляєв зі "Спартака" — на очах у безлічі людей до крові б'є іноземця і відбувається штрафом у 150 тис рублів. Як таке виходить?" — написав Жириновський у Телеграмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЖириновськийОлександр КокорінПавло Мамаєв
Місце
РосіяМосква
Тег
Новини Росії
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Фомина Виктория
Фомина Виктория
Мoя 6лaгодapнoсть всем тем, ктo пoказaл мнe этот cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁q1mlas Пpoсто пройдя опpос пoлучилa почти полyгoдовую зарплатy)) Пoльзyйтeсь, пoка eще еcть вoзмoжнocть=)
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