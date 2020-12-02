Жіноча збірна України з футболу вийшла у плей-оф відбору на Євро-2022

Жіноча збірна України з футболу мінімально обіграла Чорногорію (2:1) і посіла друге місце в групі відбору на Євро-2022, який відбудеться в Англії.

Перед останнім туром наші співвітчизниці йшли третіми, але представниці Ірландії очікувано поступилися головним фавориткам нашого квінтету збірній Німеччини (1:3). Українки швидко відкрили рахунок у поєдинку, забивши з пенальті вже на п'ятій хвилині, проте суперницям вдалося відігратися вже в наступній атаці.

Нашим футболісткам довгий час не вдавалося впоратися з нервами і знову вийти вперед. На самому початку другого тайму черногорки залишилися в меншості, що дозволило нашій збірній все ж забити переможний гол на 74-й хвилині матчу зусиллями Надії Куніної.

Украина посіла друге місце в групі Flashscore.ua

Відзначимо, що на старті відбору Україна зазнала трьох поразок із загальним рахунком 2:19, але виграла п'ять поєдинків поспіль і вийшла в стикові матчі, які пройдуть в квітні 2021 року. Там підопічні Наталії Зінченко можуть зіграти проти Італії, Португалії, Північної Ірландії, Ісландії, Австрії, Швейцарії та Чехії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" сенсаційно повторно переміг мадридський "Реал" і піднявся на друге місце в групі Ліги чемпіонів перед останнім туром.