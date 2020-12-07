Жеребкування відбору на ЧС-2022 з футболу: онлайн-трансляція

У штаб-квартирі Міжнародної федерації футболу (ФІФА) у швейцарському Цюріху в понеділок, 7 грудня, відбудеться жеребкування відбіркового турніру до чемпіонату світу 2022 року в європейській зоні.

Своїх суперників дізнається і українська збірна, яка потрапила до другого кошика посіву. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування відбору на ЧС-2022. Початок – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, команди будуть розбиті на 10 груп – п'ять по шість збірних і стільки ж по п'ять. Переможці вийдуть на Мундіаль, а другі команди груп разом з двома представниками Ліги націй розіграють ще три путівки на першість в плей-оф.

ЧС-2022. Жеребкування відбіркового турніру

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75 ХВИЛИН ДО ЦЕРЕМОНІЇ. Доброго вечора! Збірна України і ще 54 команди європейської зони сьогодні дізнаються своїх суперників по кваліфікації до ЧС-2022.

ЧС-2022 в Катарі пройде з 21 листопада по 14 грудня 2022 року.

Цікаві факти про турнір:

ЧС з футболу вперше пройде на Близькому Сході.

Мундіаль вперше пройде восени та взимку.

Турнір стане останнім, в якому візьмуть 32 збірні.

Через спеку на стадіонах встановлять спеціальні системи охолодження повітря.

Катар ніколи раніше не брав участь у ЧС з футболу

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України вилетіла з дивізіону Ліги націй після рішення УЄФА присудити "жовто-синім" технічну поразку за скасування гри зі Швейцарією.