Жеребкування відбору на ЧС-2022: в якому кошику Україна

У понеділок, 7 грудня, в швейцарському Цюріху відбудеться жеребкування відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року, який пройде в Катарі.

Завдяки успішним виступам під керівництвом Андрія Шевченка Україна опинилася в другій корзині. Повністю список кошиків, згідно з листопадовим рейтингом ФІФА, має такий вигляд:

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди.

Кошик 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія.

Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія.

Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Болгарія, Албанія, Грузія, Ізраїль, Білорусь, Люксембург.

Кошик 5: Кіпр, Вірменія, Фарерські острови, Естонія, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра.

Кошик 6: Молдова, Мальта, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино.

За підсумками жеребкування буде сформовано 10 груп – п'ять по п'ять команд і п'ять по шість. Напряму на чемпіонат світу в Катарі вийдуть збірні, які посіли в них перші позиції. Ще три путівки від Європи будуть розіграні в плей-оф, в якому візьмуть участь всі другі місця та дві команди з Ліги націй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст української Прем'єр-ліги опустив Росію в третій кошик при жеребкуванні ЧС-2022.