Відбулося жеребкування відбору на ЧС-2022: склад усіх груп

У понеділок, 7 грудня, в штаб-квартирі Міжнародної федерації футболу відбулося жеребкування відбору на ЧС-2022 в Катарі, під час якого було сформовано 10 груп.

У половині з них зіграють по шість команд, а в інших п'яти – по п'ять. Повністю склад відбіркових груп має такий вигляд:

Група A: Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан;

Група B: Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово;

Група C: Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва;

Група D: Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан;

Група E: Бельгія, Уельс, Чехія, Білорусь, Естонія;

Група F: Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова;

Група G: Нідерланди, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар;

Група H: Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта;

Група I: Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино;

Група J: Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.

Путівки на чемпіонат світу 2022 року отримають 10 переможців груп, а збірні, які посіли другі місця, і два представника з Ліги Націй розіграють ще три місця на Мундіалі в стикових матчах. Старт відбіркового турніру запланований на березень 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий повний календар ЧС-2022, який пройде з 21 листопада по 18 грудня в Катарі.