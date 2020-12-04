Жеребкування відбору ЧС-2022: де дивитися онлайн та кошики

У штаб-квартирі Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в Цюріху у понеділок, 7 грудня, відбудеться жеребкування відбіркового турніру ЧС-2022 в європейській зоні.

Своїх суперників по кваліфікації дізнається збірна України. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляції жеребкування відбору на ЧС-2022. Початок – о 19:00 за київським часом.

Стежити за церемонією можна буде завдяки прямій трансляції на каналі UA:Перший. Також прямий ефір з Цюріха організовують російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", а також білоруський "Білорусь 5".

Нагадаємо збірна України потрапила до другого кошика під час жеребкування кваліфікації на Мундіаль-2022 в Катарі. Повністю посів на турнір виглядає так:

Команди будуть розбиті на 10 відбіркових груп. Прямі путівки на першість планети отримають переможці груп, а збірні, які посіли другі місця, зіграють в плей-офф з представниками Ліги націй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу отримала технічну поразку за матч Ліги націй зі Швейцарією.