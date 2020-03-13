Головна Новини
13 березня • оновлено в 14:59
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Жеребкування півфіналів Кубка України: стало відомо, з ким зіграє "Динамо"

3.2т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 13 березня, відбулося жеребкування півфінальних пар Кубка України з футболу. Суперником київського "Динамо" стане сільський клуб "Минай" з Ужгородської області.

На офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ) з'явилося відео цієї процедури.

Жеребкування півфіналів Кубка України з футболу

Жеребкування півфіналів Кубка України з футболу

UA-Football

Кубок України. Пари півфіналістів:

"Минай" – "Динамо"

"Маріуполь" – "Ворскла"

Фіналісти турніру визначаться за підсумками однієї зустрічі між командами. Півфінальні поєдинки заплановані на 15 квітня, а вирішальний матч має відбутися 13 травня.

Відзначимо, що "Минай" є єдиною командою не з української Прем'єр-ліги на цій стадії змагань. Ужгородський клуб веде боротьбу за вихід в елітний дивізіон, перебуваючи на четвертому місці в Першій лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чвертьфіналі "Динамо" з величезними труднощами здолала "Олександрію", а "Минай" у драматичному матчі переміг "Інгулець".

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Кубок України з футболу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кубок України з футболу
Теги
ФК Маріуполь ФК Ворскла ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Норвич
VS
Саутгемптон
Победа Норвича или ничья
1.59 Сделать ставку
Борнмут
VS
Кристал Пэлас
Победа Борнмута с нулевой форой
1.73 Сделать ставку
Победа Йоханнесас Бе
1.25 Сделать ставку
Александрия
VS
Колос
Гости не проиграют
2.14 Сделать ставку
Монпелье
VS
Марсель
Ничья
3.10 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Герта
Победа хозяев
1.92 Сделать ставку
Брайтон
VS
Арсенал
Победа гостей
2.30 Сделать ставку
Манчестер Сити
VS
Бернли
Победа Манчестер Сити с форой (-2)
1.77 Сделать ставку
Уотфорд
VS
Лестер
Тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку
Астон Вилла
VS
Челси
Инд. тотал Астон Виллы больше 1
2.14 Сделать ставку