Жеребкування півфіналів Кубка України: стало відомо, з ким зіграє "Динамо"

У п'ятницю, 13 березня, відбулося жеребкування півфінальних пар Кубка України з футболу. Суперником київського "Динамо" стане сільський клуб "Минай" з Ужгородської області.
На офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ) з'явилося відео цієї процедури.
Жеребкування півфіналів Кубка України з футболу
UA-Football
Кубок України. Пари півфіналістів:
"Минай" – "Динамо"
"Маріуполь" – "Ворскла"
Фіналісти турніру визначаться за підсумками однієї зустрічі між командами. Півфінальні поєдинки заплановані на 15 квітня, а вирішальний матч має відбутися 13 травня.
Відзначимо, що "Минай" є єдиною командою не з української Прем'єр-ліги на цій стадії змагань. Ужгородський клуб веде боротьбу за вихід в елітний дивізіон, перебуваючи на четвертому місці в Першій лізі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у чвертьфіналі "Динамо" з величезними труднощами здолала "Олександрію", а "Минай" у драматичному матчі переміг "Інгулець".
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