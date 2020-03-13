Жеребкування півфіналів Кубка України: стало відомо, з ким зіграє "Динамо"

У п'ятницю, 13 березня, відбулося жеребкування півфінальних пар Кубка України з футболу. Суперником київського "Динамо" стане сільський клуб "Минай" з Ужгородської області.

На офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ) з'явилося відео цієї процедури.

Жеребкування півфіналів Кубка України з футболу UA-Football

Кубок України. Пари півфіналістів:

"Минай" – "Динамо"

"Маріуполь" – "Ворскла"

Фіналісти турніру визначаться за підсумками однієї зустрічі між командами. Півфінальні поєдинки заплановані на 15 квітня, а вирішальний матч має відбутися 13 травня.

Відзначимо, що "Минай" є єдиною командою не з української Прем'єр-ліги на цій стадії змагань. Ужгородський клуб веде боротьбу за вихід в елітний дивізіон, перебуваючи на четвертому місці в Першій лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чвертьфіналі "Динамо" з величезними труднощами здолала "Олександрію", а "Минай" у драматичному матчі переміг "Інгулець".

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