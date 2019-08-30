Жеребкування Ліги Європи: розклади для "Динамо" і "Олександрії"

Визначилися всі можливі суперники двох українських команд - "Динамо" і "Олександрії" - на жеребкуванні основного раунду Ліги Європи.

Всього в груповій стадії візьмуть участь 48 команд, які будуть розподілені на 12 груп по 4 клуби в кожній.

Україна буде представлена двома командами - віце-чемпіоном країни "Динамо" і третім призером "Олександрією", яка вперше потрапила в груповий турнір.

Кияни завдяки високому клубному рейтингу знаходяться в першому кошику і точно не зустрінуться в осінній частині змагань з такими фаворитами ЛЄ, як "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Севілья", "Рома" або "Лаціо". А ось "Олександрія" знаходиться в невиграшній ситуації, і буде сіятися з останнього четвертого кошика.

Повний склад кошиків:

Кошик 1: "Севілья" (Іспанія), "Арсенал" (Англія), "Порту" (Португалія), "Рома" (Італія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Динамо" (Україна), "Бешикташ" (Туреччина), "Базель" (Швейцарія), "Спортинг" (Португалія), ЦСКА (Росія), "Вольфсбург" (Німеччина), "Лаціо" (Італія).

Кошик 2: ПСВ (Голландія), "Краснодар" (Росія), "Копенгаген" (Данія), "Селтік" (Шотландія), "Брага" (Португалія), "Гент" (Бельгія), "Боруссія" Менхенгладбах (Німеччина) , "Янг Бойз" (Швейцарія), "Астана" (Казахстан), "Лудогорець" (Болгарія), АПОЕЛ (Кіпр), "Айнтрахт" (Німеччина).

Кошик 3: "Сент-Етьєн" (Франція), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд" (Голландія), "Хетафе" (Іспанія), "Мальме" (Швеція), "Партизан" (Сербія), "Стандард" (Бельгія), "Ренн" (Франція), "Русенборг" (Норвегія), "Істанбул" (Туреччина), АЗ (Голландія), "Трабзонспор" (Туреччина).

Кошик 4: "Олександрія" (Україна), "Дюделанж" (Люксембург), "Вольфсберг" (Австрія), ЛАСК (Австрія), "Лугано" (Швейцарія), "Слован" (Словаччина), "Рейнджерс" (Шотландія), "Віторія Гімараєш" (Португалія), ЧФР (Румунія), "Ференцварош" (Угорщина), "Еспаньол" (Іспанія), "Вулверхемптон" (Англія).

Відзначимо, що команди з однієї асоціації не можуть потрапити в одну групу, тобто "Олександрія" точно не випаде "Динамо". Крім того, УЄФА як і раніше розводить на жеребкуваннях українські та російські клуби.

Нагадаємо, жеребкування групового турніру Ліги Європи відбудеться 30 серпня, початок – о 14.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донецький "Шахтар" дізнався суперників по Лізі чемпіонів.

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