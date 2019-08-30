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Жеребкування Ліги Європи: онлайн-трансляція

1.6т Читати матеріал російською

Слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів свої групи розподілить і Ліга Європи, де в цьому сезоні виступлять дві українські команди – "Динамо" та "Олександрія".

Кияни чекають жеребкування ЛЄ в першому кошику, а олександрійці – в останньому, четвертому. "Динамо" таким чином не зможе потрапити у групу з "Арсеналом" і "Манчестер Юнайтед", "Севільєю", "Ромою", "Лаціо", "Порту", "Спортінгом", "Вольфсбургом", "Бешикташем" і "Базелем". З ЦСКА і "Краснодаром" українські команди не можуть перетнутися через рішення УЄФА розводити команди з України та Росії.

Кубок Ліги Європи

Кубок Ліги Європи

Формат ЛЄ на груповій стадії залишається колишнім – 48 команд розійдуться по 12-ти групах. Також деякі команди-співвітчизники розподілені на умовні пари і розійдуться по різні боки сітки, щоб їхні матчі не збігалися за часом в один день.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування з Монако, яка розпочнеться сьогодні о 14:00 за київським часом.

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Склад кошиків при жеребкуванні Ліги Європи

Кошик 1: "Севілья" (Іспанія), "Арсенал" (Англія), "Порту" (Португалія), "Рома" (Італія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Динамо" Київ (Україна), "Бешикташ" (Туреччина), "Базель" (Швейцарія), "Спортинг" (Португалія), ЦСКА (Росія), "Вольфсбург" (Німеччина), "Лаціо" (Італія)

Кошик 2: ПСВ (Нідерланди), "Краснодар" (Росія), "Селтік" (Шотландія), "Копенгаген" (Данія), "Брага" (Португалія), "Гент" (Бельгія), "Боруссія" Менхенгладбах (Німеччина) , "Янг Бойз" (Швейцарія), "Астана" (Казахстан), "Лудогорець" (Болгарія), АПОЕЛ (Кіпр), "Айнтрахт" (Німеччина)

Кошик 3: "Сент-Етьєн" (Франція), "Карабах" (Азербайджан), "Феєноорд" (Нідерланди), "Хетафе" (Іспанія), "Еспаньол" (Іспанія), "Мальме" (Швеція), "Партизан" (Сербія), "Стандард" (Бельгія), "Вулверхемптон" (Англія), "Ренн" (Франція), "Русенборг" (Норвегія), "Істанбул ББ" (Туреччина)

Кошик 4: "Алкмаар" (Нідерланди), "Гімарайнш" (Португалія), "Трабзонспор" (Туреччина), "Олександрія" (Україна), "Дюделанж" (Люксембург), ЛАСК (Австрія), "Вольфсберг" (Австрія), "Слован" (Словаччина), "Лугано" (Швейцарія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Клуж" (Румунія), "Ференцварош" (Угорщина)

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Жеребкування ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Українські вболівальники зможуть стежити за жеребкуванням у прямому ефірі на ТК "Футбол 1". Крім того, трансляція з Монако запланована на російських "Євроспорт 1" і "Матч! Футбол 1", а також білоруському "Білорусь 5".

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Читайте всі новини по темі "жеребкування" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
жеребкування Ліга Європи
Місце
Монако Монако
Теги
ФК Динамо Київ ПФК Олександрія ФК Манчестер Юнайтед ФК Рома ФК Лаціо Рим ФК Арсенал Лондон ФК Порту Севілья
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