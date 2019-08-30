Жеребкування Ліги Європи: онлайн-трансляція

Слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів свої групи розподілить і Ліга Європи, де в цьому сезоні виступлять дві українські команди – "Динамо" та "Олександрія".

Кияни чекають жеребкування ЛЄ в першому кошику, а олександрійці – в останньому, четвертому. "Динамо" таким чином не зможе потрапити у групу з "Арсеналом" і "Манчестер Юнайтед", "Севільєю", "Ромою", "Лаціо", "Порту", "Спортінгом", "Вольфсбургом", "Бешикташем" і "Базелем". З ЦСКА і "Краснодаром" українські команди не можуть перетнутися через рішення УЄФА розводити команди з України та Росії.

Кубок Ліги Європи

Формат ЛЄ на груповій стадії залишається колишнім – 48 команд розійдуться по 12-ти групах. Також деякі команди-співвітчизники розподілені на умовні пари і розійдуться по різні боки сітки, щоб їхні матчі не збігалися за часом в один день.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування з Монако, яка розпочнеться сьогодні о 14:00 за київським часом.

Склад кошиків при жеребкуванні Ліги Європи

Кошик 1: "Севілья" (Іспанія), "Арсенал" (Англія), "Порту" (Португалія), "Рома" (Італія), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Динамо" Київ (Україна), "Бешикташ" (Туреччина), "Базель" (Швейцарія), "Спортинг" (Португалія), ЦСКА (Росія), "Вольфсбург" (Німеччина), "Лаціо" (Італія)

Кошик 2: ПСВ (Нідерланди), "Краснодар" (Росія), "Селтік" (Шотландія), "Копенгаген" (Данія), "Брага" (Португалія), "Гент" (Бельгія), "Боруссія" Менхенгладбах (Німеччина) , "Янг Бойз" (Швейцарія), "Астана" (Казахстан), "Лудогорець" (Болгарія), АПОЕЛ (Кіпр), "Айнтрахт" (Німеччина)

Кошик 3: "Сент-Етьєн" (Франція), "Карабах" (Азербайджан), "Феєноорд" (Нідерланди), "Хетафе" (Іспанія), "Еспаньол" (Іспанія), "Мальме" (Швеція), "Партизан" (Сербія), "Стандард" (Бельгія), "Вулверхемптон" (Англія), "Ренн" (Франція), "Русенборг" (Норвегія), "Істанбул ББ" (Туреччина)

Кошик 4: "Алкмаар" (Нідерланди), "Гімарайнш" (Португалія), "Трабзонспор" (Туреччина), "Олександрія" (Україна), "Дюделанж" (Люксембург), ЛАСК (Австрія), "Вольфсберг" (Австрія), "Слован" (Словаччина), "Лугано" (Швейцарія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Клуж" (Румунія), "Ференцварош" (Угорщина)

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Жеребкування ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

Українські вболівальники зможуть стежити за жеребкуванням у прямому ефірі на ТК "Футбол 1". Крім того, трансляція з Монако запланована на російських "Євроспорт 1" і "Матч! Футбол 1", а також білоруському "Білорусь 5".

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