Жеребкування Ліги чемпіонів: в яку корзину можуть потрапити "Динамо" та "Шахтар"
У разі проходу "Гента" в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" опиниться в третьому кошику при жеребкуванні групового етапу турніру, а "Шахтар" – в другому.
Нагадаємо, що 32 учасники основної частини ЛЧ перед розподілом команд по групах діляться на чотири кошики в залежності від рейтингу УЄФА та місця в національному чемпіонаті за підсумками сезону 2019/20. Якщо переможцями кваліфікації стануть клуби з більшою кількістю очок, то посів буде виглядати наступним чином (зірочкою позначені учасники кваліфікації):
Перший кошик:
1. "Баварія" – 136,00
2. "Севілья" – 102,00
3. "Реал" – 134,00
4. "Ювентус" – 117,00
5. "Ліверпуль" – 99,00
6. ПСЖ – 113,00
7. "Зеніт" – 64,00
8. "Порту" – 75,00
Другий кошик:
1. "Барселона" – 128.00
2. "Атлетіко" – 127,00
3. "Манчестер Сіті" – 116,00
4. "Манчестер Юнайтед" – 100,00
5. "Шахтар" – 85,00
6. "Боруссія" Д – 85,00
7. "Челсі" – 83,00
8. "Аякс" – 69,50
Третій кошик:
1. * "Динамо" – 55,00
2. * "Зальцбург" – 53,50
3. "Лейпциг" – 49,00
4. "Інтер" – 44,00
5. * "Олімпіакос" – 43,00
6. "Лаціо" – 41,00
7. * "Краснодар" – 35,50
8. "Аталанта" – 33,50
Четвертий кошик:
1. "Локомотив" – 33,00
2. "Марсель" – 31,00
3. "Брюгге" – 28,50
4. * "Славія" – 27,50
5. "Борусія" М – 26,00
6. "Істанбул ББ" – 21,50
7. * "Мольде" – 15,00
8. "Ренн" – 14,00
Як повідомляв OBOZREVATEL, матч-відповідь "Динамо" проти "Гента" відбудеться у вівторок, 29 вересня.
Нагадаємо, що в першому поєдинку кияни здобули виїзну перемогу з рахунком 2:1.