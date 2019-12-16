Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Груповий турнір Ліги чемпіонів відсіяв 16 найкращих команд Європи, які вже зараз дізнаються свого суперника у плей-оф на жеребкуванні 16 грудня.

У плей-оф за звичним форматом зіграють 16 команд, що посіли у своїх групах ЛЧ 1-е та 2-е місце. На стадії 1/8 фіналу клуби з однієї групи зустрітися не можуть, так само як і команди з однієї країни. Найбільше у плей-оф пробилося команд від Іспанії та Англії (по 4), які напевно утворять одну (а то і дві) пари 1/8-ї.

Українських команд у цьому розіграші Ліги чемпіонів вже не залишилося – "Шахтар" через поразку "Аталанті" не зміг втримати 2-е місце у групі та вилетів до Ліги Європи. Зате євровесну на рівні ЛЧ проведуть два українці – Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті" і Руслан Малиновський з "Аталанти".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування, яке розпочнеться о 13:00 за київським часом.

ЖЕРЕБКУВАННЯ ПЛЕЙ-ОФ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

Ньйон (Швейцарія). Штаб-квартира УЄФА. 13:00

Склад учасників

Сіяні (1-і місця): "Барселона" (Іспанія), "Баварія" (Німеччина), "Валенсія" (Іспанія), "Ліверпуль" (Англія), "Парі Сен-Жермен" (Франція), "Ювентус" (Турин, Італія), "Манчестер Сіті" (Англія), "РБ Лейпциг" (Німеччина)

Несіяні (2-і місця): "Атлетіко" (Мадрид, Іспанія), "Аталанта" (Італія), "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Тоттенхем" (Лондон, Англія), "Челсі" (Лондон, Англія) , "Ліон" (Франція), "Наполі" (Італія), "Реал Мадрид" (Італія)

Полный состав участников 1/8 финала ✅



Ну что, кто выглядит будущим чемпионом? 🤔#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/lojns1IK2g — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 11, 2019

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Жеребкування ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЯ

Побачити жеребкування у прямому ефірі можна на телеканалі "Футбол 1". Крім того, трансляцію з Ньйона проведуть російський мовник "Матч ТВ", а також офіційний сайт УЄФА.

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