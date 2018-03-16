Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

У штаб-квартирі Європейського футбольного Союзу (УЄФА) у швейцарському Ньоні у п'ятницю, 16 березня, відбулося жеребкування чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

"Обозреватель" вів онлайн-трансляцію жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

На цій стадії турніру УЄФА приймає до уваги клубні коефіцієнти учасників, а також їх національну приналежність. Іншими словами, у чвертьфіналі кожна команда може зіграти з кожної.

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До другого раунду плей-офф Ліги чемпіонів дісталися представники чотирьох країн - Англії, Німеччини, Італії, а також Іспанії:

"Баварія" (Мюнхен, Німеччина)

"Барселона, (Іспанія)

"Ліверпуль" (Англія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Реал" (Мадрид, Іспанія)

"Рома" (Рим, Італія)

"Севілья" (Іспанія)

"Ювентус" (Турін, Італія)

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13:15. Всім дякую!

13:15. А "Ліверпуль" потрапив на "Манчестер Сіті".

13:14. "Ювентус" битиметься з "Релом"!

13:13. "Севілья" - "Баварія".

13:12. "Барса" зіграє з "Ромою".

13:12. Перша команда: "Барселона"!

13:09. Шева на сцені!

13:06. "Севілья" через 16 років повернувся до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

13:01. Церемонія почалася! Поїхали!

12:56. До речі, участь в жеребкуванні візьме тренер збірної України Андрій Шевченко.

12:46. Нагадаємо, донецький "Шахтар" лише через правило так званого виїзного гола поступився в 1/8 фіналу "Ромі".

12:16. Доброго дня любі друзі! Сьогодні у Ньоні ми дізнаємося пари чвертьфіналістів найпрестижнішого європейського клубного футбольного турніру.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2018 року пройде в Києві на НСК "Олімпійський" в суботу, 26 травня.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні в продаж надійшли квитки на вирішальний матч Ліги чемпіонів нинішнього сезону.