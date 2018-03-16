Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

У штаб-квартирі Європейського футбольного Союзу (УЄФА) у швейцарському Ньоні у п'ятницю, 16 березня, відбулося жеребкування чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.
"Обозреватель" вів онлайн-трансляцію жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
На цій стадії турніру УЄФА приймає до уваги клубні коефіцієнти учасників, а також їх національну приналежність. Іншими словами, у чвертьфіналі кожна команда може зіграти з кожної.
До другого раунду плей-офф Ліги чемпіонів дісталися представники чотирьох країн - Англії, Німеччини, Італії, а також Іспанії:
"Баварія" (Мюнхен, Німеччина)
"Барселона, (Іспанія)
"Ліверпуль" (Англія)
"Манчестер Сіті" (Англія)
"Реал" (Мадрид, Іспанія)
"Рома" (Рим, Італія)
"Севілья" (Іспанія)
"Ювентус" (Турін, Італія)
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13:15. Всім дякую!
13:15. А "Ліверпуль" потрапив на "Манчестер Сіті".
13:14. "Ювентус" битиметься з "Релом"!
13:13. "Севілья" - "Баварія".
13:12. "Барса" зіграє з "Ромою".
13:12. Перша команда: "Барселона"!
13:09. Шева на сцені!
13:06. "Севілья" через 16 років повернувся до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
13:01. Церемонія почалася! Поїхали!
12:56. До речі, участь в жеребкуванні візьме тренер збірної України Андрій Шевченко.
12:46. Нагадаємо, донецький "Шахтар" лише через правило так званого виїзного гола поступився в 1/8 фіналу "Ромі".
12:16. Доброго дня любі друзі! Сьогодні у Ньоні ми дізнаємося пари чвертьфіналістів найпрестижнішого європейського клубного футбольного турніру.
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів 2018 року пройде в Києві на НСК "Олімпійський" в суботу, 26 травня.
Як повідомляв "Обозреватель", напередодні в продаж надійшли квитки на вирішальний матч Ліги чемпіонів нинішнього сезону.
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