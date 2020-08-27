Жеребкування Ліги чемпіонів: де і коли дізнатися суперника "Динамо"

"Динамо" стартує в ЛЧ з третього кваліфікаційного раунду. ФК "Динамо" Київ

Київське "Динамо" 14-15 вересня розпочне свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Команда Мірчі Луческу стартує з третього етапу, де "біло-сині" мають другий рейтинг серед усіх учасників, поступаючись лише лісабонській "Бенфіці".

Серед можливих суперників киян – австрійський "Рапід", нідерландський АЗ і грецький ПАОК. З ким конкретно зустрінуться підопічні Луческу, стане відомо вже в понеділок, 31 серпня. Побачити трансляцію жеребкування можна буде в прямому ефірі на офіційному сайті УЄФА. Початок – о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що вже 1 вересня відбудеться жеребкування раунду плей-офф. Тут динамівці також потраплять до посіву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угорський "Ференцварош", якого тренує Сергій Ребров, створив гучну сенсацію у другій кваліфікації Ліги чемпіонів.

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