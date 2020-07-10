Жеребкування "фіналу восьми" Ліги чемпіонів: всі результати

У п'ятницю, 10 липня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування "фіналу восьми" Ліги чемпіонів, в рамках якого стали відомі чвертьфінальні та півфінальні пари турніру.

Всі чвертьфінальні пари виглядають наступним чином:

"Реал" / "Манчестер Сіті" – "Ювентус" / "Ліон"

РБ "Лейпциг" – "Атлетіко"

"Барселона" / "Наполі" – "Челсі" / "Баварія"

"Аталанта" – ПСЖ

Всі півфінальні пари виглядають наступним чином:

"Реал"/"Манчестер Сіті"/"Ювентус"/"Ліон" – "Барселона"/ "Наполі"/ "Челсі"/"Баварія"

РБ "Лейпциг"/"Атлетіко" – "Аталанта"/ПСЖ

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу УЄФА прийняв рішення дограти Лігу чемпіонів у скороченому форматі "фіналу восьми". Чвертьфінальні зустрічі пройдуть у форматі одного матчу 12-15 серпня, півфінали – 18 і 19 серпня, а фінал – 23 серпня в Лісабоні.

У парах "Барселона" – "Наполі" (1:1 після першої гри), "Манчестер Сіті" – "Реал" (2:1), "Баварія" – "Челсі" (3:0), "Ювентус" – "Ліон" (0:1) ще не визначився переможець. Матчі-відповіді відбудуться 7-8 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА опублікував календар Ліги чемпіонів 2020/21. Стало відомо, коли стартує "Шахтар".