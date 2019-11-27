Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

У столиці Румунії Бухаресті в суботу, 30 листопада, визначаться склади груп фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Це станеться на урочистій церемонії у виставковому центрі Romexpo. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування Євро-2020. Початок шоу – о 19:00 за київським і 20:00 за московським часом.

Коріна Караджа з Кубком Європи Intagram Корини Караджі

24 команди будуть розбиті на чотири кошики посіву та сформують шість груп. Українська збірна потрапила до шістки кращих. Відомо, що "жовто-сині" точно зіграють з представниками Нідерландів.

Крім самого жеребкування на глядачів чекає яскраве шоу, ведучими якого будуть відомий спортивний журналіст Педру Пінту та румунська телеведуча Коріна Караджа. Остання відрізняється яскравою зовнішністю, і, напевно, приверне до себе підвищену увагу.

Пропонуємо своїм читачам найяскравіші фото сексапільної красуні.

Intagram Корини Караджі

Intagram Корини Караджі

Intagram Корини Караджі

Intagram Корини Караджі

Intagram Корини Караджі

Intagram Корини Караджі

Intagram Корини Караджі

Intagram Корини Караджі

Intagram Корини Караджі

Intagram Корини Караджі

Intagram Корини Караджі

Intagram Корини Караджі

Intagram Корини Караджі

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворитів Євро-2020, опублікувавши коефіцієнт на перемогу України.

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