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29 листопада • оновлено в 11:56
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Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

6.7т
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У столиці Румунії Бухаресті в суботу, 30 листопада, визначаться склади груп фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Це станеться на урочистій церемонії у виставковому центрі Romexpo. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування Євро-2020. Початок шоу – о 19:00 за київським і 20:00 за московським часом.

Коріна Караджа з Кубком Європи

Коріна Караджа з Кубком Європи

Intagram Корини Караджі

24 команди будуть розбиті на чотири кошики посіву та сформують шість груп. Українська збірна потрапила до шістки кращих. Відомо, що "жовто-сині" точно зіграють з представниками Нідерландів.

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Євро-2020: стали відомі усі кошики перед жеребкуванням

Крім самого жеребкування на глядачів чекає яскраве шоу, ведучими якого будуть відомий спортивний журналіст Педру Пінту та румунська телеведуча Коріна Караджа. Остання відрізняється яскравою зовнішністю, і, напевно, приверне до себе підвищену увагу.

Пропонуємо своїм читачам найяскравіші фото сексапільної красуні.

Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

Intagram Корини Караджі

Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

Intagram Корини Караджі

Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

Intagram Корини Караджі

Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

Intagram Корини Караджі

Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

Intagram Корини Караджі

Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

Intagram Корини Караджі

Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

Intagram Корини Караджі

Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

Intagram Корини Караджі

Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

Intagram Корини Караджі

Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

Intagram Корини Караджі

Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

Intagram Корини Караджі

Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

Intagram Корини Караджі

Жеребкування Євро-2020: у мережі показали сексуальні фото ведучою церемонії

Intagram Корини Караджі

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворитів Євро-2020, опублікувавши коефіцієнт на перемогу України.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Євро-2020 жеребкування Євро-2020
Місце
Румунія Бухарест
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
На обозе редакторы сексуально озабоченные подростки?
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Junio Van
Junio Van
Сиромашенко Александр, да обычные рагули они
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