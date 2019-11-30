Жеребкування Євро-2020: дивитися онлайн

Україна однією з перших вийшла на Євро-2020, здобувши путівку після перемоги над Португалією. Тепер жеребкування фінальної частини визначить головні розклади для українців на самому Євро.

ГОЛОВНЕ ПРО ЖЕРЕБКУВАННЯ ЄВРО-2020

На чемпіонаті Європи зіграють 24 збірні, 20 з яких вже визначені і сьогодні пройдуть через жеребкування. Ще 4 будуть остаточно відомі навесні 2020-го після плей-офф Ліги націй

ЧЄ пройде в 10-ти містах 10-ти країн, і господарі (хто пробився до фінальної частини) вже заздалегідь визначені в свої групи

Жеребкування пройде з чотирьох кошиків, складених за успішностю в кваліфікації Євро-2020 . Україна йде на жереб в першому кошику

Україна вже знає назву своєї групи і одного з суперників – їм стали Нідерланди, будучи господарем в групі С

Ще одним суперником українців стане команда з Ліги націй – або Румунія (якщо виграє свій плей-офф), або переможець плей-офф дивізіону D

З кошика номер 3 Україні може попастися Португалія, яку "синьо-жовті" випередили в групі відбору

Україна проведе два матчі групи в Бухаресті, один – в Амстердамі (з Нідерландами)

Кубок чемпіонату Європи, який вручається переможцям з першого ЧЄ в 1960 році

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування Євро-2020, яка почнеться в румунському Бухаресті в 19:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЄВРО-2020

Бухарест (Румунія). Арена ROMEXPO. 19:00

Склад кошиків при жеребкуванні

Кошик 1: Італія, Англія, Бельгія, Німеччина, Іспанія, Україна

Кошик 2: Франція, Хорватія, Швейцарія, Польща, Нідерланди, Росія

Кошик 3: Португалія, Туреччина, Данія, Австрія, Швеція, Чехія

Кошик 4: Уельс, Фінляндія, чотири переможця плей-офф Ліги націй

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Церемонія жеребкування ще не почалася

ДЕ ДИВИТИСЬ

За ходом визначення суперників для збірної України її вболівальники можуть спостерігати в ефірі ТК "Футбол 1", а також в інтернеті в сітці російського мовника "Матч ТВ".

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