Жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи: коли і де дивитися онлайн

У штаб-квартирі Європейського футбольного союзу (УЄФА) в п'ятницю, 15 березня, відбудеться жеребкування чвертьфінальної стадії Ліги Європи.

Церемонія також визначить півфінальні пари турніру та господаря вирішальної гри, яка пройде в польському Гданську. Початок жеребкування – о 14:00 за київським часом.

Українські вболівальники зможуть оперативно дізнатися про результати процедури завдяки прямій трансляції на каналі "Футбол 1". Крім того, ефір із Ньона проведуть російські мовники "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1", "Євроспорт 1", а також білоруський "Білорусь 5".

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Відзначимо, що згідно з регламентом під час процедури не буде застосовуватися система посіву команд, а представники однієї країни зможуть зустрітися один з одним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стали відомі всі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де будуть представлені команди з Англії, Італії, Іспанії, Португалії та Нідерландів.

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