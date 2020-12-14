Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Олександр Чеканов Футбол 12:50, 14.12.2020

У штаб-квартирі Європейського футбольного (Союзу) у швейцарському Ньоні в понеділок, 14 грудня, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Цієї стадії турніру дісталися представники шести країн – Англії, Німеччини, Іспанії, Італії, Португалії та Франції. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів. Початок – о 13:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу

Жеребкування

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20 ХВИЛИН ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ. Вітаємо всіх любителів футболу. У Ньоні сьогодні визначаться пари першого раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

15 ХВИЛИН ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ. 16 команд були розбиті на сіяних і несіяних.

10 ХВИЛИН ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ. На жаль, Україна не буде представлена в 1/8 фіналу ЛЧ. Обидва наших представники – "Шахтар" та "Динамо" – продовжать свої виступи у Лізі Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки заробили "Динамо" та "Шахтар" у Лізі чемпіонів.

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