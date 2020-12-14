"Брюгге" для "Динамо"! Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: онлайн-трансляція

У штаб-квартирі Європейського футбольного Союзу (УЄФА) в швейцарському Ньоні проходить жеребкування першого раунду плей-оф Ліги Європи.

Своїх суперників на стадії 1/16 фіналу турніру дізнаються і два представники України – чемпіон країни донецький "Шахтар" і віцечемпіон київське "Динамо".

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію жеребкування Ліги Європи. Початок – о 14:00 за київським часом.

Ліга Європи. 1/16 фіналу

Жеребкування

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60 ХВИЛИН ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ. Вітаємо всіх шанувальників футболу. Сьогодні українські гранди дізнаються, з ким зіграють в лютому в плей-оф Ліги Європи.

60 ХВИЛИН ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ. "Шахтар" потрапив до посіву та точно не зіграє з "Динамо" і російським "Краснодаром".

35 ХВИЛИН ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ. Тим часом визначилися пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У найцікавішій зійдуться "Барселона" і ПСЖ.

14:01. Гданськ прийме фінал, до слова.

14:05. Нагадали нам всім учасників цієї стадії.

14:07. Цікаво. Всі поточні лідери топ-5 чемпіонатів ("Тоттенхем", "Реал Сосьєдад", "Лілль", "Байєр" і "Мілан") представлені саме тут.

14:08. Португалець Маніше братиме участь у жеребкуванні.

14:11. Перші матчі пройдуть 18 лютого. Повторні – 25-го.

14:12. Понеслася!

14:13. "Вольфсберг" випадає першим. "Тоттенхем" попався австрійцям.

14:14. Київське "Динамо"! З "Брюгге" кияни зіграють.

14:16. З бельгійцями грали в кваліфікації Ліги чемпіонів в минулому сезоні. І програли.

14:17. "Реал Сосьєдад" потрапляє на МЮ.

14:18. "Бенфіка" виходить на "Арсенал".

14.20. Сербська "Црвена зірка" переходить до "Мілану".

14:21. "Антверпен" з "Рейнджерс" зіграє.

14:22. Чеська "Славія" та "Лестер" розіграють путівку до 1/8.

14:23. "Зальцбург" зіграє з "Вільярреалом".

14:24. Португальська "Брага" уходить до "Роми". Фонсека проти колишньої команди.

14:25. Російський "Краснодар" зіграє із загребським "Динамо".

14:26. "Янг Бойз" з "Байєром" зіграє.

14:27. Норвезька "Мольде" та "Хоффенхайм" в одній парі.

14:28. "Гранада" з "Наполі" зіграє. Італія проти Іспанії.

14:29. "Маккабі" з Тель-Авіва проти "Шахтаря"!

14:30. "Лілль" і "Аякс" між собою зіграють.

14:31. Ну і наостанок "Олімпіакос" дістався ПСВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки заробили "Шахтар" і "Динамо" за виступ на груповому етапі Ліги чемпіонів.