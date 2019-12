Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: онлайн-трансляція

Слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів своїх суперників 16 грудня дізнаються й учасники Ліги Європи, що пробилися в 1/16 фіналу плей-офф.

У плей-офф другого за силою турніру Європи візьмуть участь 24 кращі команди групового турніру плюс 8 колективів, що опустилися з груп ЛЧ (зайняли там 3-е місце). Серед них - і донецький "Шахтар", що вилетів після поразки від "Аталанти".

Традиційно в 1/16 фіналу не зіграють команди з однієї бригади чи з одного квартету групового раунду. Учасники розбиті на "сіяних" і "несінних" (1-е і 2-е місця груп), до яких порівну відповідно до коефіцієнтів УЄФА розподілені клуби з ЛЧ.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування, яка розпочнеться о 14:00 за київським часом.

ЖЕРЕБКУВАННЯ ПЛЕЙ-ОФФ ЛІГИ ЄВРОПИ

Ньон (Швейцарія). Штаб-квартира УЄФА. 14:00

Склад учасників:

Сіяні: "Арсенал" (Лондон, Англія), "Аякс" (Амстердам, Нідерланди), "Базель" (Швейцарія), "Бенфіка" (Лісабон, Португалія), "Брага" (Португалія), "Гент" (Бельгія), РБ Зальцбург (Австрія), "Інтер" (Мілан, Італія), "Істанбул Башакшехыр" (Туреччина), ЛАСК (Лінц, Австрія), "Мальме" (Швеція), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Порту" (Португалія ), "Севілья" (Іспанія), "Селтік" (Глазго, Шотландія), "Еспаньол" (Барселона, Іспанія),

Несіяні: "Айнтрахт" (Франкфурт, Німеччина), "Алкмаар" (Нідерланди), АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр), "Байєр" (Леверкузен, Німеччина), "Брюгге" (Бельгія), "Вольфсбург" (Німеччина), "Вулверхемптон "(Англія)," Копенгаген "(Данія)," Лудогорець "(Болгарія)," Олімпіакос "(Афіни, Греція)," Рейнджерс "(Глазго, Шотландія)," Рома "(Рим, Італія), "Спортинг" ( Лісабон, Португалія), "Хетафе" (Іспанія), ЧФР (Клуж, Румунія), "Шахтар" (Донецьк, Україна)

Round of 32 is set ✅



🏆 2020 #UEL winner will be __________ pic.twitter.com/8CCYLHuGF6