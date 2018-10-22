Жахливе випробування Ярмоленка: топ-подій українців в Європі

Досада і розчарування нахлинули українських уболівальників після минулого уїк-енду. І результати тут ні до чого, коли в справу втручаються травми. А особливо, коли пошкодження вибивають головну зірку футболу й позбавляють багатьох надій.

Як Андрій Ярмоленко вилетів на півроку та що сталося із Романом Безусом і Романом Яремчуком, а також як Євген Хачеріді знову передав привіт вболівальникам "Спартака" — у традіоній рубриці OBOZREVATEL.

Ярмоленко все зрозумів одразу — травма вибила його надовго

Матч "Вест Хем" — "Тоттенхем", Ярмоленко виходить із перших хвилин, і від нього чекають результативних дій. Подача в штрафну, українець не зумів прийняти м'яч, але через секунду впав на газон і почав корчитися від болю.

Спочатку багато заспокоювали себе та інших травмою щиколотки (спершу так і здалося), але подальше обстеження "вбило" усіх оптимістів — травма ахіллового сухожилля і півроку без футболу!

Просто так, "на рівному місці", Ярмоленко отримав досить серйозну травму та вилетів на дуже великий термін. Зла випадковість? В основному — так, але тут згадується зимова травма Андрія ще в складі "Боруссії". Тоді футболіст, говорячи звичайною мовою, пошкодив п'яту. Але якщо бути точним, то травма стосувалася тканин п'яти біля ахіллового сухожилля, яке також отримало пошкодження. І так само на правій нозі.

Нове слабке місце футболіста, яке загрожує перспективам кар'єри Андрія?

Андрій Ярмоленко у формі "Боруссії"

Хоча зараз Ярмоленку не до такого аналізу — Андрій явно пригнічений психологічно. Адже тільки в нього все "пішло" у новій команді однієї із найсильніших ліг світу, як травма викинула його "за борт" на півроку (що читалося на обличчі футболіста ще тоді, коли він на носилках залишав поле). А така ситуація, якщо говорити про подальші перспективи, може перекреслити всі можливі успіхи українця в УПЛ. І тепер вінгеру треба буде пройти великий іспит часом та обставинами, щоб не зламатися психологічно й повернутися на колишній рівень.

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Компанію Ярмоленку в лазареті складе Безус

За декілька днів до травми Ярмоленка в Англії свій "удар долі" отримав Роман Безус. Півзахисник бельгійського "Сент-Трюйдена" також травмувався в одному із матчів чемпіонату й вилетів на тривалий термін. Правда, у випадку із Безусом не все настільки сумно.

Роман Безус (зліва)

Цікаво, що Роман відіграв повний матч (проти "Мукрон Перувелз", де "Сент-Трюйден" переміг 3:1), і вже опісля з'ясувалося, що у гравця невелика тріщина у стопі.

Тепер Роман пропустить приблизно місяць (3-4 тижні) і буде змушений носити спеціальний чобіт. Такий само, як носив той же Ярмоленко взимку, отримавши травму ще у складі "Боруссії".

Яремчук забиває, перериваючи двомісячне мовчання

Хоч у когось справи йшли за звичним, хорошим сценарієм. Роман Яремчук, граючи за бельгійський "Гент", не тільки уникнув травми і вдало відіграв проти "Остенде" у чемпіонаті Бельгії, а й забив. Таким чином, українець зробив рахунок у матчі 2:0, а "Гент" у підсумку розгромив суперника — 4:0.

Але важливіше, що цим голом Яремчук перервав свою безгольову серію, яка тривала більше двох місяців. Востаннє Роман забивав ще на початку серпня — теж у чемпіонаті Бельгії, "Ваасланду".

Невдачі із узяттям воріт переслідували Яремчука і в збірній України. У нинішньому циклі Ліги націй Роман став основним нападником у команді Андрія Шевченка, але так і не зумів забити, маючи декілька непоганих можливостей.

Хачеріді знову передав привіт "м'ясним" росіянам

Останнім часом про Євгена Хачеріді, який виступає за грецький ПАОК, мало що чути на українських просторах. Але одіозний український захисник нагадав про себе не ділом, а словом.

Днями Хачеріді дав інтерв'ю, де згадав і епізод із демонстрацією синьо-жовтих щитків у матчі проти російського "Спартака". Тоді після матчу українець показав фанам росіян свої щитки в кольорах прапора України, що викликало чималу хвилю обурення росіян.

Євген Хачеріді показує на синьо-жовті щитки у матчі зі "Спартаком" sportbox.ru

Тепер же з'ясувалося, що саме слугувало цьому причиною.

"Щитки московським фанатам я не просто так показав. Коли ми йшли плескати за ворота нашого сектору, то вболівальники "Спартака" почали пальцями, руками [показувати], кричати: "Іди сюди!". Я у відповідь так само не міг, тому показав щитки", — сказав Хачеріді в інтерв'ю програмі ПроФутбол.

"Після цього дзвонив син президента Вадику (агенту гравця Вадиму Шаблію. — Ред.). Так не можна, мій тато президент клубу, він — російський, а це неповага". А я кажу, "Вадику, ну яка неповага? Мене спровокували".

У нинішньому сезоні в Греції Хачеріді провів лише 2 матчі, але також чимало допоміг команді у кваліфікації Ліги чемпіонів (звідки ПАОК вилетів на останній стадії відбору від "Бенфіки"). Але у вересні українець отримав невелику травму, через що пропустив уже більше місяця.