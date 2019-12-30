Жахлива гематома: футболіст ледь не втратив око під час матчу

Захисник британського клубу "Кардіфф" Джо Беннетт отримав моторошне пошкодження. У боротьбі за верховий м'яч футболіст врізався в партнера по команді Девіда Хойлетта і заробив страшну гематому.

Як повідомляє Eurosport, його одноклубник зміг повернутися в гру і відбігав матч до кінця, а ось Беннетта забрали на ношах. Випадок стався в матчі Чемпіоншипа (другого за силою дивізіону чемпіонату Англії), в якому "Кардіфф" на виїзді грав з "Шеффілд Уенсдей".

Після гри Беннетт опублікував у твіттері селфі, на якому його гематома над лівим оком досягла кошмарних розмірів, близьких до обсягу тенісного м'яча. Втім, коментар до фото не містив навіть натяку на скарги.

Травма Джо Беннетта Eurosport

"Хойлетт, твоя голова зроблена з бетону. Взагалі все в нормі, перелому немає. Відмінний результат від хлопців", – підписав знімок футболіст валлійського клубу.

Додамо, що "Кардіфф" виграв принципову зустріч з рахунком 2:1. На даний момент команда займає 10-у сходинку в турнірній таблиці.

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