Жадан нагадав свій вірш, присвячений Марадоні в 2007 році

Український письменник Сергій Жадан попрощався з легендарним футболістом Дієго Марадоною, який помер 25 листопада.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував свій вірш, який присвятив йому ще в 2007 році.

У ньому письменник розмірковує про мінливої життя, допомоги ближнім і наркотики.

Повний текст вірша:

"Марадона

Той, хто продавав кокаїн Марадоні,

і той, хто підносив губку із оцтом,

і хто пробивав дубас на мікрорайоні,

знають, що життя – це штука із сильним осадом.

Життя – це те, чим ти почнеш розраховуватися

в кінці життя, це погані передчуття, які починають збуватися,

це те, в межах чого ти вимушений переховуватися,

і заради чого погоджуєшся продаватися.

Те, що закладається в тебе замість агресії,

те, що ти маєш сплатити до останнього цента,

життя – це бізнес, на який ти не маєш ліцензії,

бог — це менеджер із аптеки, який не продасть тобі без рецепта.

Життя – це як курс бакса, який ніколи не стабілізується,

це як рахунок у банку, на який ти завжди опираєшся.

І якщо ти думаєш, що це тебе не стосується,

то я думаю, що ти глибоко помиляєшся.

Тому що кожному, хто вкладався і вписувався,

щедро воздасться зрештою за кожен із траблів,

за кожен із листопадів, що на нього осипався,

за тишу і темряву, до яких він потрапив.

І повернувшись до кожного, з ким довелось триматися

одних законів під прогнутим небом відчаю,

я кажу — кожному з вас буде чого стрьоматися,

згадуючи про мене і про мої свідчення.

Хто знає, яким буде продовження.

Часто життя і обмежується свідоцтвом про народження.

Більшість речей навіть не намагаєшся повторити.

Чим більше бачив, тим менше хочеться про це говорити.

Знаючи текст, важко досидіти до кінця вистави.

Часто останнє бажання – це бажання усіх підставити.

Як говорив Ісус, розкинувши руки –

Я повернуся ще, суки.

2007"

Facebook Сергія Жадана.

Facebook Сергія Жадана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада від серцевого нападу помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона. Йому було 60 років. На трагедію відреагували зірки футболу.