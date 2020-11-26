Жадан нагадав свій вірш, присвячений Марадоні в 2007 році

Український письменник Сергій Жадан попрощався з легендарним футболістом Дієго Марадоною, який помер 25 листопада.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував свій вірш, який присвятив йому ще в 2007 році.

У ньому письменник розмірковує про мінливої життя, допомоги ближнім і наркотики.

Повний текст вірша:

"Марадона

Той, хто продавав кокаїн Марадоні,

і той, хто підносив губку із оцтом,

і хто пробивав дубас на мікрорайоні,

знають, що життя – це штука із сильним осадом.

Життя – це те, чим ти почнеш розраховуватися

в кінці життя, це погані передчуття, які починають збуватися,

це те, в межах чого ти вимушений переховуватися,

і заради чого погоджуєшся продаватися.

Те, що закладається в тебе замість агресії,

те, що ти маєш сплатити до останнього цента,

життя – це бізнес, на який ти не маєш ліцензії,

бог — це менеджер із аптеки, який не продасть тобі без рецепта.

Життя – це як курс бакса, який ніколи не стабілізується,

це як рахунок у банку, на який ти завжди опираєшся.

І якщо ти думаєш, що це тебе не стосується,

то я думаю, що ти глибоко помиляєшся.

Тому що кожному, хто вкладався і вписувався,

щедро воздасться зрештою за кожен із траблів,

за кожен із листопадів, що на нього осипався,

за тишу і темряву, до яких він потрапив.

І повернувшись до кожного, з ким довелось триматися

одних законів під прогнутим небом відчаю,

я кажу — кожному з вас буде чого стрьоматися,

згадуючи про мене і про мої свідчення.

Хто знає, яким буде продовження.

Часто життя і обмежується свідоцтвом про народження.

Більшість речей навіть не намагаєшся повторити.

Чим більше бачив, тим менше хочеться про це говорити.

Знаючи текст, важко досидіти до кінця вистави.

Часто останнє бажання – це бажання усіх підставити.

Як говорив Ісус, розкинувши руки –

Я повернуся ще, суки.

2007"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада від серцевого нападу помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона. Йому було 60 років. На трагедію відреагували зірки футболу.