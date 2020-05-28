Колишній захисник "Інтера" Даніеле Адані, який зараз працює експертом на телеканалі SkySports, включив нападника "Динамо" Владислава Супрягу в десятку найперспективніших гравців планети.

"Згадуючи Шевченка... Супряга народився в 2000 році. У нього є сила, і якщо він попрацює над своїми якостями, то стане хорошим футболістом. Він належить київському "Динамо", але грає в оренді за "Дніпро-1". У нинішньому сезоні він забив 8 голів у 17 матчах чемпіонату (насправді 9 голів у 18 матчах – Ред.)", – цитує слова Адані видання Calciomercato.

Даніеле Адані Calciomercato

Нагадаємо, що в домашньому поєдинку "Дніпра-1" проти "Динамо" в УПЛ Супряга вийшов на поле у другому таймі і зумів зробити хет-трик у ворота киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сенегальський агент Ібрагім Сонко, який виступав в англійській Прем'єр-лізі та збірній країни, назвав Владислава "новим Андрієм Шевченком".