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21 лютого • оновлено в 16:22
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Згадуючи "Рому": названі шанси "Шахтаря" на матч-відповідь з "Бенфікою"

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Донецький "Шахтар", який переміг в першому матчі у "Бенфіки" в 1/16 фіналу Ліги Європи з рахунком 2:1, має високі шанси на вихід в наступну стадію. Про це говорять дані статистики.

За всі роки виступів у єврокубках українські клуби вісім разів починали двоматчеве протистояння з домашньої перемоги 2:1 і після цього в шести випадках (75%) зуміли втримати перевагу на виїзді, повідомляє Sport.ua.

21 лютого 2018 року. "Шахтар" - "Рома" - 2:1

21 лютого 2018 року. "Шахтар" - "Рома" - 2:1

Правда, останній подібний випадок стався рівно два роки тому і запам'ятався зі знаком "мінус". 21 лютого 2018 року "Шахтар" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обіграв "Рому" – 2:1. Однак через пару тижнів римлянам вистачило вдома всього одного забитого м'яча, щоб вийти до чвертьфіналу (1:0).

Що стосується "Бенфіки", то вона за всю історію чотири рази програвала в першому матчі в гостях з рахунком 1:2. У двох випадках лісабонський клуб зумів відігратися в рідних стінах, а інші дві спроби зробити камбек були невдалими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко залишився незадоволений суддівством у Харкові, пройшовшись по системі VAR.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Ліга Європи
Теги
ФК Рома ФК Бенфіка ФК Шахтар
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