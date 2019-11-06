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6 листопада • оновлено в 09:33
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"Зеніт" зазнав фіаско у Лізі чемпіонів: спортивні підсумки 5 листопада

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Син легендарного Евандера Холіфілда Еван розкішно дебютував на професійному ринзі, а пітерський "Зеніт" безвольно програв домашній матч Ліги чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 5 листопада.

Крім того, матч чемпіонату Росії ознаменувався фанатським побоїщем. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Ярослав Ракицький
Теги
ФК Зеніт ФК Барселона
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