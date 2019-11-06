"Зеніт" зазнав фіаско у Лізі чемпіонів: спортивні підсумки 5 листопада

Син легендарного Евандера Холіфілда Еван розкішно дебютував на професійному ринзі, а пітерський "Зеніт" безвольно програв домашній матч Ліги чемпіонів.

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Крім того, матч чемпіонату Росії ознаменувався фанатським побоїщем. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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