"Зеніт" зазнав фіаско у Лізі чемпіонів: спортивні підсумки 5 листопада

Син легендарного Евандера Холіфілда Еван розкішно дебютував на професійному ринзі, а пітерський "Зеніт" безвольно програв домашній матч Ліги чемпіонів.
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Крім того, матч чемпіонату Росії ознаменувався фанатським побоїщем. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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