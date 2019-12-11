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11 грудня • оновлено в 10:56
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"Зеніт" із тріском вилетів з Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 10 грудня

2.4т
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Санкт-Петербурзький "Зеніт" вилетів з Ліги чемпіонів, а легендарний Володимир Кличко розповів, що продовжує тренування.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 10 грудня.

Крім того, англійський "Манчестер Сіті" вжив суворих заходів щодо головного тренера команди. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Ліга чемпіонів UFC
Особи
Олександр Усик Ентоні Джошуа Володимир Кличко
Тег
ФК Зеніт
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