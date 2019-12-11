"Зеніт" із тріском вилетів з Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 10 грудня

Санкт-Петербурзький "Зеніт" вилетів з Ліги чемпіонів, а легендарний Володимир Кличко розповів, що продовжує тренування.

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Крім того, англійський "Манчестер Сіті" вжив суворих заходів щодо головного тренера команди. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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