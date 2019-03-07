"Зеніт" з Ракицьким осоромився в Лізі Європи

Російський "Зеніт" зазнав поразки в домашньому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Команда, в якій грає українець Ярослав Ракицький, поступилася "Вільярреалу" 1:3.

Іспанці вийшли вперед на 33-й хвилині. Іборра скористався сумбуром у захисті пітерського клубу головою переправив м'яч у ворота. Однак "Зеніту" вдалося дуже швидко відквитати пропущений м'яч: Азмун з положення поза грою з метра відправив снаряд у сітку.

У другому таймі "Вільярреал" вийшов заряджений на успіх і через менш ніж 20 хвилин знову вийшов вперед. Після навісу в штрафну Морено виграв боротьбу у Ракицького і забив другий гол своєї команди.

Зеніт - Вільярреал ФК Зеніт

Поки "Зеніт" приходив до тями, гості з Іспанії забезпечили собі більш комфортну перевагу. Голкіпер російської команди не зумів відбити м'яч після дальнього удару Морланеса.

Поєдинок-відповідь двох команд відбудеться 14 березня в Іспанії.

"Зеніт" Росія – "Вільярреал" Іспанія 1:3 (1:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 33 Іборра, 1:1 – 35 Азмун, 1:2 – 64 Морено, 1:3 – 71 Морланес.

"Зеніт" – Луньов, Ракицький, Іванович, Смольников, Оздоєв (Заболотний, 88), Мак (Шатов, 72), Кузяєв, Барріос, Дріуссі, Азмун (Ернані, 75), Дзюба.

"Вільярреал" – Фернандес, Фунес Морі, Руїс, Коста, Альваро Гонсалес, Чуквуезе, Іборра, Форнальс (Касорла, 78), Морланес (Касерес, 72), Мігелон, Морено (Бакка, 85).

Попередження: Коста (14), Барріос (37), Мігелон (68), Смольников (76).

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Ярослав Ракицький не потрапив до заявки збірної України на перші матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!