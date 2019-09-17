"Зеніт" втратив перемогу в Лізі чемпіонів

Пітерський "Зеніт" несподівано зіграв внічию з французьким Ліоном" у першому турі Ліги чемпіонів.

У першій 45-хвилинці гра розвивалася зі змінним успіхом. Спочатку агресивніше виглядав "Зеніт", Дуглас Сантос відзначився небезпечним пострілом в кут воріт. Потім вже господарі стали діяти гостріше, завдали кілька ударів, подали ряд кутових, один з яких міг завершитися забитим м'ячем.

Ліон - Зеніт ФІФА

Однак на 41-й хвилині росіяни забили несподіваний гол. Сердар Азмун відпасував направо Дзюбі, той повернув м'яч іранцю, який, увірвавшись в штрафну, та не залишив воротарю жодного шансу.

Ліон - Зеніт ФІФА

Ліон - Зеніт ФІФА

Другий тайм залишився за французами. "Ліон" швидко зрівняв рахунок. На 51-й хвилині Оздоєв збив Депая, який входив в штрафну.

Ліон - Зеніт ФІФА

Господарі в цілому володіли ігровою перевагою. Цілком могли відзначитися Рейн-Аделаїд і Депа. "Зеніт" відповідав ударами здалеку, які, втім, були надто неточними.

Ліон Франція – Зеніт Росія 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 41 Сердар Азмун, 1:1 – 51, пенальті Депай.

Ліон – Антоні Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Тіаго Мендес, Рен-Аделаїд (Тер'є, 85), Тузара, Траоре (Корне, 77), Депа, Дембеле.

Зеніт – Луньов, Караваєв (Шатов, 78), Осоріо, Іванович, Жирков (Кузяєв, 64), Дуглас Сантос, Барріос, Ракицький, Сердар Азмун (Оздоєв, 47), Дзюба, Дріуссі.

Попередження: Сердар Азмун (38), Ракицький (61), Кузяєв(70), Коне (71), Шатов (87).

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