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28 січня • оновлено в 15:38
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"Зеніт" вигнав з команди колишнього в'язня Кокоріна: названо причину

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Нападник "Зеніту" Олександр Кокорін відмовився від переходу в оренду в "Сочі", після чого був відправлений у дубль пітерської команди, де проведе залишок сезону.

"На превеликий жаль, Саша не продовжить свою кар'єру в "Зеніті". Для нього це великий біль, але від нього в даному випадку нічого не залежить, усі рішення приймаються керівництвом клубу. Сьогодні йому повідомили про рішення до кінця сезону відправити його тренуватися та грати за "Зеніт-2" через відмову переходити у "Сочі"", – написала дружина футболіста Дар'я Валітова у себе в Instagram-сторіз.

Олександр Кокорін

Олександр Кокорін

Sportbox

Дар'я Валітова відповіла на питання щодо майбутнього чоловіка в "Зеніті"

Дар'я Валітова відповіла на питання щодо майбутнього чоловіка в "Зеніті"

Нагадаємо, що 21 січня ФК "Сочі" оголосив про перехід Олександра Кокоріна на правах оренди, але сам нападник залишився в пітерській команді та взяв участь у двох товариських матчах "Зеніту", з'явившись на поле з капітанською пов'язкою. Футболіст не поїхав на другий тренувальний збір "Сочі", який проходить в Туреччині.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, через дії дружини Олександру Кокоріну, який вийшов з колонії, довелося оплачувати штрафи майже на 30 тисяч рублів за час, який він провів у в'язниці.

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Особа
Олександр Кокорін
Тег
ФК Зеніт
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп? Должен сидеть в тюрьме! (с)
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1
0
фил филька
фил филька
Рабство дело серьезное.... стыдно за такую политику клуба за который болеешь с детства
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