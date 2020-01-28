"Зеніт" вигнав з команди колишнього в'язня Кокоріна: названо причину

Нападник "Зеніту" Олександр Кокорін відмовився від переходу в оренду в "Сочі", після чого був відправлений у дубль пітерської команди, де проведе залишок сезону.

"На превеликий жаль, Саша не продовжить свою кар'єру в "Зеніті". Для нього це великий біль, але від нього в даному випадку нічого не залежить, усі рішення приймаються керівництвом клубу. Сьогодні йому повідомили про рішення до кінця сезону відправити його тренуватися та грати за "Зеніт-2" через відмову переходити у "Сочі"", – написала дружина футболіста Дар'я Валітова у себе в Instagram-сторіз.

Олександр Кокорін Sportbox

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Нагадаємо, що 21 січня ФК "Сочі" оголосив про перехід Олександра Кокоріна на правах оренди, але сам нападник залишився в пітерській команді та взяв участь у двох товариських матчах "Зеніту", з'явившись на поле з капітанською пов'язкою. Футболіст не поїхав на другий тренувальний збір "Сочі", який проходить в Туреччині.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, через дії дружини Олександру Кокоріну, який вийшов з колонії, довелося оплачувати штрафи майже на 30 тисяч рублів за час, який він провів у в'язниці.

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