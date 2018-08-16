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"Зеніт" видав фантастичний матч у Лізі Європи, відігравшись з 0:4

12.1тЧитати новину російською

Пітерський "Зеніт" виграв у мінського "Динамо" в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного туру Ліги Європи, і вийшов у стадію плей-офф. Після провалу в гостьовому поєдинку 0:4, російські футболісти виграли 8:1 у грі на "Петровському".

Ведучи в рахунку 2:0 на 72-й хвилині господарі залишилися в меншості, але з інтервалом у чотири хвилини змогли забити два голи і перевести гру в овертайм. На 9-й хвилині першого додаткового тайму Сейду Яхая забив найважливіший м'яч, який розслабив мінчан.

За час, що залишився, вони дозволили супернику відзначитися чотири рази.

Зеніт Росія - Динамо Мінськ Білорусь 8:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 22 Паредес, 2:0 - 66 Нобоа, 3:0 - 75 Дзюба, 4:0 - 78 Дзюба, 4:1 - 99 Яхая, 5:1 - 109 Дріуссі, 6:1 - 115, пенальті Дзюба, 7:1 - 120, пенальті Мак, 8:1 - 120 Мак.
Зеніт - Луньов, Мевля, Іванович, Анюков, Набиуллин (Заболотний, 59), Нобоа (Смольников, 103), Паредес, Єрохін (Мак, 102), Кузя, Ернані (Дріуссі, 61), Дзюба.
Динамо Мінськ - Горбунов, Бігунів, Роша (Гаврилович, 92), Галовіч, Шитов, Треботіч (Наваловскій, 72), Яхая, Корзун, Швецов, Хващинський (Капленко, 55), Іванов (Макась, 65).
Попередження: Нобоа (11), Бігунів (22), Швецов (45), Паредес (64).
Вилучення: Паредес (72), Швецов (120).

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Нагадаємо, що напередодні київське "Динамо" пройшло "Славію" в 3-му турі кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Тема
Ліга Європи
Особа
Артем Дзюба
Місце
Росія
Об'єкти
ФК ЗенітФК Динамо Мінськ
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Комментарии на сайте не модерированы
Тезиков Александ
Тезиков Александ
Меня особенно возмущает .что ни одна падла не показала минчанам щиток с тpиколоpом...
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Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
Тезиков Александ, дикари'с....
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Подобная "штука" была отчебучена в матче кацапмя - Камерун 6:1 (тогда кацапам нужна была большая разница З и П) Камерун "лег" послушно.
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Исаев Денис
Исаев Денис
Одиозный Сергей, А про Барселону забыл, чмошник тупоголовый. Она тоже с 4-0 отыгралась, при чём у ПСЖ. Но тебя же тварь пустоголовая футбол совершенно не интересует, тебе совсем за другое платят.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Позорище!!! Разве можно так заголовки писать??? Могли бы вот так к примеру написать """ Питерский Зенит с треском подло обыграл беззащитных минчан, благодаря мильдондию".
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