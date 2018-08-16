"Зеніт" видав фантастичний матч у Лізі Європи, відігравшись з 0:4

Пітерський "Зеніт" виграв у мінського "Динамо" в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного туру Ліги Європи, і вийшов у стадію плей-офф. Після провалу в гостьовому поєдинку 0:4, російські футболісти виграли 8:1 у грі на "Петровському".

Ведучи в рахунку 2:0 на 72-й хвилині господарі залишилися в меншості, але з інтервалом у чотири хвилини змогли забити два голи і перевести гру в овертайм. На 9-й хвилині першого додаткового тайму Сейду Яхая забив найважливіший м'яч, який розслабив мінчан.

За час, що залишився, вони дозволили супернику відзначитися чотири рази.

Зеніт Росія - Динамо Мінськ Білорусь 8:1 (1:0, 3:0, 0:1) Голи: 1:0 - 22 Паредес, 2:0 - 66 Нобоа, 3:0 - 75 Дзюба, 4:0 - 78 Дзюба, 4:1 - 99 Яхая, 5:1 - 109 Дріуссі, 6:1 - 115, пенальті Дзюба, 7:1 - 120, пенальті Мак, 8:1 - 120 Мак.

Зеніт - Луньов, Мевля, Іванович, Анюков, Набиуллин (Заболотний, 59), Нобоа (Смольников, 103), Паредес, Єрохін (Мак, 102), Кузя, Ернані (Дріуссі, 61), Дзюба.

Динамо Мінськ - Горбунов, Бігунів, Роша (Гаврилович, 92), Галовіч, Шитов, Треботіч (Наваловскій, 72), Яхая, Корзун, Швецов, Хващинський (Капленко, 55), Іванов (Макась, 65).

Попередження: Нобоа (11), Бігунів (22), Швецов (45), Паредес (64).

Вилучення: Паредес (72), Швецов (120).

Нагадаємо, що напередодні київське "Динамо" пройшло "Славію" в 3-му турі кваліфікації Ліги чемпіонів.