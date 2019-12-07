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7 грудня • оновлено в 15:40
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Матч розпочався! Краснодар - ЦСКА: онлайн відеотрансляція чемпіонату Росії з футболу

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У центральному матчі 19-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі "Краснодар" в суботу, 7 грудня, прийматиме вдома ЦСКА. Зустріч розпочнеться о 15:30 за київським часом (16:30 мск).

Матч розпочався! Краснодар - ЦСКА: онлайн відеотрансляція чемпіонату Росії з футболу

Прямий показ зі стадіону "Краснодар" організовує телеканал "Матч-Прем'єр".

Суперники за весь час перетиналися 20 разів. Мінімальна перевага на боці "червоно-синіх": + 8 = 5 – 7, різниця м'ячів 26 – 21.

За 12 останніх офіційних матчів у всіх турнірах "армійці" тільки раз забили більше голи. За всю історію протистояння з "Краснодаром" москвичам жодного разу не вдалося відзначитися бодай двічі на поле "биків".

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Матч першого кола РПЛ 2019/20 в Москві завершився на користь "армійців". "Червоно-сині" виграли перший тайм 3:0, після перерви Маркус Берг відіграв два м'ячі. У кінцівці "Краснодар" мав велику перевагу, але команда Віктора Ганчаренко втримала перемогу.

У турнірній таблиці обидві команди розділяють одна позиція і одне очко. "Краснодар" розташувався на 3-му місці і зрівнявся з"Локомотивом". Кубанці програють "залізничникам лише за додатковими показниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній наставник київського "Динамо" Валерій Газзаєв в черговий раз згадав невдалий план по створенню об'єднаного чемпіонату Росії і України.

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія
Теги
ЦСКА Москва ФК Краснодар
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Тарас Бор
Тарас Бор
А накуя нам чемпионат педерации по футболу????!!!!
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Тарас Бор, вам свиней пасти
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