"Зеніт" оголосив про трансфер гравця "Ліверпуля"

Пітерський "Зеніт" оголосив про перехід захисника "Ліверпуля" Деяна Ловрена.

Як повідомляється на офіційному сайті команди, хорватський футболіст підписав з російським клубом контракт на три роки.

Ловрен починав свою кар'єру в загребському "Динамо", звідки перейшов у французький "Ліон", а потім у "Саутгемптон". Після року в команді він пішов на підвищення в "Ліверпуль", де з 2014-го провів 185 матчів і забив 8 м'ячів. У сезоні 2018/19 хорват став переможцем Ліги чемпіонів, а в сезоні 2019/20 він виграв англійську Прем'єр-лігу.

Нагадаємо, що в складі "Зеніту" на позиції центрального захисника виступає українець Ярослав Ракицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пітерський клуб вшосте в своїй російській історії виграв чемпіонат країни.