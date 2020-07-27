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"Зеніт" оголосив про трансфер гравця "Ліверпуля"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
2,2 т.
Зеніт оголосив про підписання Деяна Ловрена

Зеніт оголосив про підписання Деяна Ловрена.

Пітерський "Зеніт" оголосив про перехід захисника "Ліверпуля" Деяна Ловрена.

Як повідомляється на офіційному сайті команди, хорватський футболіст підписав з російським клубом контракт на три роки.

Ловрен починав свою кар'єру в загребському "Динамо", звідки перейшов у французький "Ліон", а потім у "Саутгемптон". Після року в команді він пішов на підвищення в "Ліверпуль", де з 2014-го провів 185 матчів і забив 8 м'ячів. У сезоні 2018/19 хорват став переможцем Ліги чемпіонів, а в сезоні 2019/20 він виграв англійську Прем'єр-лігу.

Нагадаємо, що в складі "Зеніту" на позиції центрального захисника виступає українець Ярослав Ракицький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пітерський клуб вшосте в своїй російській історії виграв чемпіонат країни.

ТрансфериФК ЛіверпульФК Зеніт
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