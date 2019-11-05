Ракицький "допоміг" "Зеніту" зганьбитися в Лізі чемпіонів

Російський футбольний клуб "Зеніт" зазнав домашньої поразки в 4-му турі Ліги чемпіонів від німецького "Лейпцига". Зустріч на "Газпром Арені" завершилась з рахунком 0:2.

Перший м'яч росіяни пропустили на 5-й доданій хвилині першого таймі.

Другий гол німці забили на 63-й хвилині за безпосередньої участі українця Ярослава Ракицького.

Вернер отримав знижку на фланзі, видав пас в центр Форсберг, а той вивів Забітцера один на один! Марсель втік від Ярослава, оббіг Кержакова і забив у порожні ворота 0:2.

Вболівальники у коментарях не змогли пройти повз бездарної гри українця, висміявши дії ексфутболіста збірної України, а саму гру "Зеніта" назвавши ганебною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня Ракицький відзначився неймовірним ударом в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига".

На 26-й хвилині 30-річний захисник підібрав відскок мало не в центрі поля і жахливим "пострілом" відправив м'яч точно в нижній кут.

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