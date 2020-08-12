Зеленському важко. Людям потрібно потерпіти, – Федецький

Колишній український футболіст Артем Федецький заявив, що президенту України Володимиру Зеленському не вистачає кадрів, для змін у країні.

Знаменитий ексгравець "синьо-жовтої" збірної порадив нашим громадянам трохи потерпіти.

"Важко йому зараз. Я знаю, що особисто він реально хоче зробити щось для країни. Але йому не вистачає професійних кадрів, щоб вони йому допомогли в цьому напрямку. Думаю, нашим людям потрібно потерпіти. Я вірю, що в Україні рано чи пізно все буде добре. Хочеться, щоб це "добре" настало швидше", – цитує Федецького sport.ua.

Нагадаємо, Федецький був кандидатом-мажоритарником від партії "Слуга народу" до Верховної Ради по 118-му округу Львівської області, але набрав 12,66% голосів і програв на виборах Галині Васильченко. Представниця "Голоси" отримала 31,61%.

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